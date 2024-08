Bombeiros combatem incêndio de veículo próximo de Passos

Durante os trabalhos não foi possível identificar as causas que geraram o incêndio no veículo tão pouco seu proprietário.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta quinta-feira (22/08), o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater a um incêndio em um veículo na Linha das Águas, próxima a cidade de Passos, no Sul de Minas. Ao chegar no local do sinistro, as chamas já haviam consumido todo o veículo de passeio.

Com uso de EPI e uma linha direta com uso de água, a equipe dos Bombeiros controlou e extinguiu o incêndio, e posteriormente, com uso de abafadores e soprador iniciou o combatente ao incêndio que propagou por propriedades vizinhas, às margens da estrada onde o veículo incendiado estava, sendo possível extinguir também incêndio ambiental.

A área queimada foi de aproximadamente cinco alqueires entre palhada, como sobras da colheita do milho e áreas de mata (reserva florestal). Não houve vítimas, o veículo estava abandonado no local. Durante os trabalhos não foi possível identificar as causas que geraram o incêndio no veículo tão pouco seu proprietário.

Fonte: Corpo de Bombeiros