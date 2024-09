Bombeiros combatem incêndio de vegetação em Serrania

Incêndio atingiu aproximadamente 30 hectares de terras, causando prejuízos econômicos significativos, incluindo plantações de café, pastagens e áreas de eucalipto.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde de domingo (29), por volta das 15h, equipes do Corpo de Bombeiros de Alfenas foram acionadas para combater a um incêndio florestal, de grandes proporções, em uma fazenda localizada próxima à cidade de Serrania. Os trabalhos de combate às chamas, que duraram até as 21h, contaram com a colaboração de fazendeiros e moradores da região.

O incêndio atingiu aproximadamente 30 hectares de terras, causando prejuízos econômicos significativos, incluindo plantações de café, pastagens e áreas de eucalipto. Além dos danos agrícolas, o fogo ameaçou diversas propriedades rurais.

Para controlar as chamas, foram utilizados tratores e equipamentos especializados em combate a incêndios florestais. Graças à ação rápida e coordenada dos Bombeiros e da comunidade local, o fogo foi contido por volta do início da noite, evitando que as chamas se espalhassem ainda mais pela região.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas o episódio reforça a importância de medidas preventivas, especialmente durante períodos de seca, quando o risco de incêndios florestais é elevado.

Fonte: Corpo de Bombeiros