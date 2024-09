Bombeiros combatem incêndio de carreta na Fernão Dias

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (26/9), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência, onde uma carreta carregada com produtos das empresas Shopee e Shein tombou e pegou fogo na rodovia Fernão Dias, próximo à Venda do Chico.

A ocorrência ainda está em atendimento, e equipes do Corpo de Bombeiros Militar estão no local combatendo as chamas.

Felizmente, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. O trânsito na região está parcialmente interditado para a segurança dos usuários da rodovia e para o trabalho dos bombeiros.

Fonte: Corpo de Bombeiros