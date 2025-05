Bombeiros agora integram sistema de vigilância de Pouso Alegre

Prefeitura de Pouso Alegre e Corpo de Bombeiros formalizam integração do monitoramento para fortalecer a resposta a emergências

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

Em mais um avanço na integração das forças de segurança, a Prefeitura de Pouso Alegre formalizou, nesta quarta-feira (30) , o Termo de Cooperação Técnica com o Corpo de Bombeiros Militar, ampliando o acesso do efetivo às imagens do Centro Integrado de Defesa Social (CIDS). A medida reforça o compromisso do município com a proteção da população e a eficiência no atendimento a ocorrências de emergência, prevenção de desastres e salvamento.

Com a parceria, o Corpo de Bombeiros passa a ter acesso em tempo real ao sistema de monitoramento municipal, que já conta com aproximadamente 190 câmeras de alta tecnologia, incluindo reconhecimento de placas e câmeras com zoom de até 500x e rotação de 360°. O compartilhamento das imagens permite o acompanhamento instantâneo de acidentes, incêndios, situações de risco e desastres naturais, otimizando o planejamento e a resposta das equipes de resgate.

O CIDS já atua de forma integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e demais secretarias municipais, promovendo um atendimento unificado e ágil às demandas de segurança pública, defesa civil e defesa social. Agora, com a formalização desta cooperação com o Corpo de Bombeiros, Pouso Alegre fortalece ainda mais sua rede de proteção, tornando-se referência regional em tecnologia e integração para a segurança dos cidadãos.

“A integração com o Corpo de Bombeiros potencializa o uso do nosso sistema de monitoramento, garantindo respostas mais rápidas e eficientes em situações de emergência. É mais segurança e tranquilidade para toda a população.” Afirmou o Prefeito Coronel Dimas.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre