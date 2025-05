Blitz Educativa conscientiza Itajubá sobre riscos de queimadas

Ação educativa mobiliza Defesa Civil, Bombeiros, polícias Rodoviária e Ambiental para conscientizar condutores na BR-459 sobre os riscos de incêndios florestais

Foto: Prefeitura de Itajubá

Com o objetivo alertar motoristas sobre os perigos das queimadas e incêndios florestais que se intensificam com a chegada do período de estiagem, a Secretaria de Meio Ambiente realiza nesta segunda, 12, uma blitz ambiental no trevo da Mahle, na BR-459. A ação, que ocorre entre 9 e 11h30, tem como objetivo alertar motoristas sobre os perigos das queimadas e incêndios florestais, que se intensificam com a chegada do período de estiagem

A iniciativa é organizada pelo Comitê de Prevenção de Queimadas e conta com a participação de diversos órgãos, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Durante a blitz, os motoristas receberão orientações e materiais informativos sobre como agir diante de focos de incêndio, além de alertas sobre as penalidades previstas para quem provoca queimadas, mesmo que de forma involuntária.

De acordo com Ricardo Correa, secretário de Meio Ambiente: “as queimadas trazem prejuízos à saúde, à fauna, à flora e também à economia. Nosso objetivo aqui é fazer com que cada motorista se torne um agente de conscientização”, afirmou.

A ação faz parte de uma série de atividades preventivas que estão sendo realizadas no município com foco na preservação ambiental e no fortalecimento da cultura de prevenção.

Fonte: Prefeitura de Itajubá