Bebedouros para pets em Poços de Caldas são alvo de vandalos

Bebedouro Pet da Av. João Pinheiro exibe pichações. Em outros locais, o equipamentos deixaram de funcionar pois tiveram as torneiras roubadas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Os bebedouros Pet, instalados na avenida João Pinheiro e também nas principais praças do centro de Poços de Caldas estão sendo alvo de ações de vândalos. Nesta semana, equipe do DMAE realizou levantamento das necessidades de todos os equipamentos instalados e irá proceder as manutenções necessárias.

No total, são seis bebedouros Pet já instalados, além da Av João Pinheiro, também na Praça Pedro Sanches, Praça dos Macacos, praça do ginásio Moleque César (bairro Cascatinha) e Mirante Santa Rita. Nos locais, de acordo com o levantamento, há necessidade de troca de torneiras, e também pintura, pois os equipamentos foram alvo de pichações e também tiveram instalações roubadas.

O diretor do DMAE, Paulo César Silva, lamenta a situação e solicitou a manutenção de todos os bebedouros. As equipes do DMAE irão realizar os reparos, que deverão estar concluídos até o início de março. “Vamos recuperar os bebedouros mas, solicitamos o apoio da população para que ajudem a manter as instalações em funcionamento, fiscalizando e denunciando a ação de vândalos”, ressaltou.

O crime de vandalismo está previsto na lei 9.605, e também no artigo 144 do Código de Posturas do município (lei 9.166/2016) e pode acarretar multa de 50 a 500 UFMs (Unidades Fiscais do Município). A população é incentivada a denunciar atos de vandalismo ao patrimônio público pelos números de telefone 153 da Guarda Municipal e 190 da Polícia Militar.

Bebedouros

Os bebedouros pet foram instalados pelo DMAE em 2022, por meio de projeto desenvolvido pelos próprios servidores da autarquia. O sistema possui duas torneiras, com acionamento manual. De um lado para encher garrafinhas ou até mesmo refrescar o pet e, do outro lado, uma torneira mais baixa, que enche o recipiente para o pet beber água.

Outros três bebedouros serão instalados pelo DMAE, sendo mais um na av João Pinheiro e outros dois no Parque José Affonso Junqueira, próximo ao Café Concerto e próximo à Fonte Luminosa.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas