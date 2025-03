Atropelamento no trevo de Alfenas deixa vítimas em estado grave

As autoridades investigam o caso e pedem que qualquer informação sobre o responsável seja comunicada à polícia.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira (11/03), por volta das 19h10, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um atropelamento, que deixou três pessoas feridas na MGC-491, no trevo de acesso a cidade de Alfenas, popularmente conhecido como trevo da UNIFENAS.

Entre as vítimas, um jovem de 20 anos sofreu escoriações leves. Já outras duas mulheres ficaram gravemente feridas: uma de 19 anos apresentou traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, e outra, de 20 anos, sofreu uma fratura exposta no membro superior direito, com grande perda de sangue. Ambas estão internadas, em estado grave, na UTI do Hospital Alzira Velano.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, realizando o isolamento da área e prestando os primeiros atendimentos às vítimas, com apoio do SAMU. O condutor do veículo envolvido no atropelamento fugiu do local e, até o momento, sua identidade é desconhecida.

Fonte: Corpo de Bombeiros