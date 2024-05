Atropelamento deixa vítima ferida em Machado

A vítima foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Machado para receber atendimento médico especializado.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quarta-feira (15), os militares do Corpo de Bombeiros Militar de Machado deslocaram-se em apoio ao SAMU para atender a uma vítima de atropelamento, na rodovia BR 267, KM 02, no trevo de acesso à cidade de Machado.

Ao chegarem ao local, constataram que a vítima era um homem de 82 anos de idade, que apresentava queixas de dores na região pélvica e escoriações abrasivas pelo corpo. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada consciente e orientada para a Santa Casa de Machado para receber atendimento médico especializado.

A condutora do veículo envolvido no acidente permaneceu no local e prestou socorro à vítima, colaborando com as autoridades no processo de atendimento e apoio.

Fonte: Corpo de Bombeiros