Árvore cai e impede passagem em rodovia, próximo a Carmo de Minas

Foto: CBMMG / Divulgação

O Corpo de Bombeiros com sede em São Lourenço atendeu na noite do último sábado (10/08/24), por volta das 22h00, ocorrência de árvore caída na rodovia MGC 383, próximo ao trevo de Carmo de Minas sentido Cristina.

Chegando no local, a guarnição dos bombeiros deparou com uma árvore de grande porte, de aproximadamente 15 metros de altura, caída na rodovia obstruindo totalmente a passagem na via, nos dois sentidos. O Corpo de Bombeiros iniciaram os trabalhos de corte dos troncos utilizando motosserras.

Um caminhão Munk da CEMIG, que estava no local, também auxiliou a equipe dos bombeiros na retirada dos troncos. Após aproximadamente três horas de trabalho, a rodovia foi totalmente desobstruída retomando assim o tráfego de veículos.

Fonte: Corpo de Bombeiros