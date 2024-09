Arteris Fernão Dias reforça a importância do uso do cinto de segurança, em Três Corações

Com o apoio da PRF, foram abordados 28 veículos e 57 pessoas conscientizadas, entre motoristas e passageiros.

Foto: Arteris Fernão Dias

A Arteris Fernão Dias reforçou, na manhã desta segunda-feira, 9 de setembro, a importância do uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros. As equipes de Responsabilidade Social e Operações realizaram a ação ‘Tô de cinto, Tô seguro’ na Base da Polícia Rodoviária Federal em Três Corações/MG.

Com o apoio da PRF, foram abordados 28 veículos e 57 pessoas conscientizadas, entre motoristas e passageiros.

“O Programa “Tô de cinto, Tô seguro” tem o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros para aderirem a prática do uso do cinto de segurança, agindo com responsabilidade e contribuindo para salvar vidas”, destaca a analista de Responsabilidade Social, Ana Carolina Prado.

Na abordagem, os usuários receberam orientações e distribuição de panfletos educativos com dicas sobre o tema.

Fonte: Arteris Fernão Dias