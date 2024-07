Arteris Fernão Dias reforça a importância da utilização do cinto de segurança

Ao todo, mais de 1400 usuários foram abordados nesta semana. E a campanha Férias Seguras continua ao longo do mês de julho.

Foto: Arteris Fernão Dias

Durante as férias, a Arteris Fernão Dias está intensificando a conscientização sobre o uso do cinto de segurança e a realização de campanhas educativas direcionadas aos motoristas, passageiros e motociclistas. De 16 a 21 de julho, foram realizadas 9 ações de conscientização em todo o trecho da rodovia BR-381, com foco no uso correto do cinto de segurança. A ação “Tô de cinto, tô seguro é realizada pela equipe de Operações e de Responsabilidade Social simultaneamente.

A conscientização também se estende aos motoristas de veículos pesados com a realização de ações específicas: Serra Segura e Acorda Motorista, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Além do uso do cinto, também foram ressaltados cuidados com a manutenção veicular, risco da direção com sonolência e evasão de pedágio. Ao todo, mais de 1400 usuários foram abordados nesta semana. E a campanha Férias Seguras continua ao longo do mês de julho.

Conheça algumas dicas para o bom uso do cinto de segurança:

1- Sempre o utilize: mesmo que a sua viagem seja curta e rápida, não deixe de colocá-lo!

2- Cinto torto: arrume-o antes de trafegar.

3- Deixe-o sobre o ombro: no caso do cinto de segurança de 3 pontos, não o deixe perto da face ou pescoço. Isto pode agravar um problema causado por uma freada brusca ou acidente!

4- Posição do cinto abdominal: deve estar inserido na região pélvica, com uma folga de 3 centímetros.

5- Banco traseiro: todos os passageiros, inclusive aqueles que estão no banco traseiro, devem usar o cinto!

No caso das crianças:

Assento conversível : crianças de até um ano de idade e até 13 kg, posicionado no sentido contrário ao painel do veículo até a criança completar 1 ano de idade.

: crianças de até um ano de idade e até 13 kg, posicionado no sentido contrário ao painel do veículo até a criança completar 1 ano de idade. Cadeirinha : crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg, posicionada de frente para o painel do veículo.

: crianças de 1 a 4 anos de idade, que tenham entre 9 e 18 kg, posicionada de frente para o painel do veículo. Assento de elevação : crianças de 4 a 10 anos de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg, sempre conectado ao cinto de três pontos.

: crianças de 4 a 10 anos de idade que não tenham atingido 1,45 m de altura, com peso entre 15 e 36 kg, sempre conectado ao cinto de três pontos. Banco traseiro e dianteiro somente com o cinto de segurança: crianças com mais de 10 anos de idade e/ou estatura superior a 1,45 m.

As ações estão sendo reforçadas nos painéis digitais de mensagem fixos, além de sinalização com cones em pontos específicos com maior risco de acidentes, para a redução de velocidade.

Fonte: Arteris Fernão Dias