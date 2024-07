Arteris Fernão Dias realiza ações especiais com caminhoneiros

No total, foram abordados 14 veículos pesados e os motoristas receberam folders educativos com dicas de segurança.

Foto: Arteris Fernão Dias

Como parte das ações da Operação “Férias Seguras”, a Arteris Fernão Dias, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou na manhã desta terça-feira, 17 de julho, mais uma edição da ação “Serra Segura”. A operação tem como objetivo fiscalizar e conscientizar os caminhoneiros sobre as condições de conservação e manutenção do caminhão que afetam diretamente a segurança das pessoas.

Durante as fiscalizações, os policiais rodoviários federais tiveram o apoio técnico de colaborador da concessionária, para avaliar as condições dos veículos de transporte de cargas. No total, foram abordados 14 veículos pesados e os motoristas receberam folders educativos com dicas de segurança.

Acorda Motorista

No final da tarde e noite do dia 17, a ação “Acorda Motorista” ocorreu na balança de Pesagem de São Sebastião da Bela Vista/MG, com o objetivo de informar os motoristas sobre os riscos da sonolência ao volante e reforçar a importância de comportamentos seguros que salvam vidas no trânsito. Foram abordados 108 veículos pesados.

Durante a campanha, os motoristas receberam orientações sobre segurança viária, como o tempo correto de descanso – um dos direitos da categoria previstos na Lei 13.103/15 – e a importância de evitar o uso de medicamentos e substâncias para combater a sonolência. Também participaram de simulação com óculos especiais que reproduzem os efeitos da sonolência e do álcool na percepção visual e motora.

Foram entregues ainda sacochilas e kits lanches para os caminhoneiros.

Fonte: Arteris Fernão Dias