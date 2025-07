Arara Azul é resgatada em rodovia federal

Uma motorista avistou a arara caída no acostamento, ferida e incapaz de voar e recolheu o animal na esperança de encontrar auxílio ao longo do percurso.

Foto: PRF

A determinação de uma motorista em meio a uma viagem a trabalho foi fundamental para o resgate de uma Arara-Azul. A ave, que havia sido encontrada ferida em Goiás, recebeu atendimento após ser acolhida por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia (MG).

O episódio teve início na BR-452, nas proximidades do município de Bom Jesus de Goiás (GO). Ao trafegar pelo local, a motorista avistou a arara caída no acostamento, aparentemente ferida e incapaz de voar. Sensibilizada com a situação, a condutora recolheu cuidadosamente o animal e prosseguiu viagem, na esperança de encontrar auxílio ao longo do percurso.

Apesar das tentativas de atendimento em pontos intermediários, foi apenas ao chegar à Unidade Operacional da PRF em Uberlândia que ela encontrou o apoio necessário. A equipe policial de plantão acolheu prontamente a ave e organizou o encaminhamento para atendimento veterinário especializado.

A Arara-Azul foi então levada ao Setor de Animais Selvagens (SEAS) do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), referência regional no tratamento de fauna silvestre. No local, a ave foi recebida por uma equipe de médicos veterinários para avaliação clínica e início dos cuidados necessários à sua recuperação.

A PRF destaca e enaltece o gesto da cidadã, que demonstrou elevado senso de responsabilidade e respeito à vida ao não medir esforços para salvar um animal silvestre em risco.

Fonte: PRF