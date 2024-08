Após tentativa de fuga, PRF prende suspeitos de estelionato no Sul de Minas

Foi constatado o crime de estelionato, sendo os três suspeitos envolvidos encaminhados para a Polícia Judiciária em Pouso Alegre (MG).

Foto: PRF

Na noite da última quinta-feira (15/08), em Estiva, no Sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a prisão de suspeitos de uma quadrilha de estelionatários.

Os policiais receberam informações da Central de Comando e Controle de que um veículo com supostos suspeitos de estelionato no município de Oliveira, também no Sul do estado, estaria transitando na BR-381. Os PRFs efetuaram ordem de parada para o veículo Audi A3, no km 871 da rodovia, todavia o condutor ignorou e empreendeu fuga em alta velocidade, sentido São Paulo, tendo sido realizado acompanhamento até o km 882. Durante a fiscalização, foi constatado que o veículo era ocupado por três homens suspeitos.

Foi verificado que os suspeitos simulavam cartelas premiadas de bingos beneficentes e, durante a entrega de uma premiação, o suposto ganhador foi reconhecido por uma outra pessoa, que afirmou que este mesmo indivíduo teria sido o ganhador de outro bingo recentemente.

Diante dos fatos, foi constatado o crime de estelionato, sendo os três suspeitos envolvidos encaminhados para a Polícia Judiciária em Pouso Alegre (MG).

Fonte: PRF