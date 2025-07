Acidente fatal entre Hilux e caminhão é registrado próximo a Areado

O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na madrugada deste domingo (20), o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a uma grave colisão frontal, envolvendo uma caminhonete Hilux e um caminhão na altura do km 50 da rodovia MG-184, próximo ao município de Areado.

Segundo informações, o caminhão seguia sentido Alterosa-Areado, enquanto a caminhonete trafegava no sentido contrário. Com o forte impacto, o motorista da Hilux não resistiu e morreu no local, ficando preso às ferragens.

Uma mulher, que estaria como passageira da caminhonete, foi socorrida por terceiros antes da chegada das equipes de emergência. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Os Bombeiros realizaram o isolamento da área para evitar novos acidentes, devido à presença de destroços e risco de vazamentos. Após a liberação do local pela perícia da Polícia Civil, os militares utilizaram equipamentos para cortar a lataria e realizar a retirada do corpo preso nas ferragens.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros