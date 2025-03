Acidente entro carro e moto deixa motociclista ferido em Alfenas

O motorista do carro permaneceu no local e prestou apoio durante o atendimento.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta segunda-feira (10), por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a uma colisão entre um carro e uma motocicleta, que deixou um motociclista ferido na Avenida Jovino Fernandes Sales, no bairro Jardim Alvorada, em Alfenas.

Com o impacto da batida, o motociclista, um homem, foi arremessado ao solo e sofreu uma fratura no membro inferior. O motorista do carro permaneceu no local e prestou apoio durante o atendimento.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas realizou o resgate, imobilizando a região fraturada e prestando os primeiros socorros na viatura de resgate. A vítima foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano para atendimento médico.

Fonte: Corpo de Bombeiros