Acidente entre três veículos deixa três feridos em Três Pontas

A colisão resultou em três vítimas com ferimentos leves que foram transportadas pelo SAMU ao Hospital Bom Pastor.

Foto: CSul

Na tarde desta quinta-feira, 18 de julho de 2024, por volta das 16h40, o Corpo de Bombeiros Militar de de Varginha (CBMMG) foi acionado para atender a um acidente automobilístico envolvendo três veículos na MG-167, Km 31, próximo à Três Pontas. A colisão resultou em três vítimas do sexo masculino, com idades de 70, 49 e 45 anos, todas com ferimentos leves.

As vítimas foram prontamente atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e transportadas ao Hospital Bom Pastor para receber cuidados médicos. A Polícia Rodoviária Militar esteve presente na cena para realizar os procedimentos de praxe e garantir a segurança da área.

A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente. Durante o trabalho da perícia e a remoção dos veículos envolvidos, o trânsito na rodovia MG-167 foi interrompido temporariamente, causando retenções.

Fonte: Corpo de Bombeiros