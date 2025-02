Acidente entre três carros deixa criança ferida em São Lourenço

Vítima teve um edema na cabeça e foi conduzido ao hospital. Os outros ocupantes dos veículos nada sofreram e recusaram atendimento.

Foto: Corpo de Bombeiros

No fim da tarde desta quinta-feira (20), por volta das 17h, o Corpo de Bombeiros de São Lourenço foi acionado para atender a uma colisão envolvendo três veículos, na rua Dr. Olavo Gomes Pinto, que seguiam na mesma direção antes do semáforo, no centro de São Lourenço.

Do acidente, três pessoas foram atendidas pelas equipes dos Bombeiros. Duas das vítimas estavam em um Fiat uno, que teve sua traseira atingida por um Volkswagen gol. Tais vítimas nada sofreram; porém, após avaliação dos bombeiros, foram encaminhadas para o recurso médico.

Outra vítima, uma criança, que era ocupante de um Volkswagen gol, teve um edema na cabeça e após avaliação dos militares também foi conduzido ao hospital de São Lourenço. Os outros ocupantes dos veículos nada sofreram e recusaram atendimento.

Um terceiro veículo que estaria envolvido no acidente, deixou o local antes da chegada dos militares. Equipes da SL trans estiveram no local tomando as providências relativas ao trânsito.

Fonte: Corpo de Bombeiros