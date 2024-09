Acidente entre duas motos deixa uma vítima fatal e dois feridos em Serrania

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (06/09), por volta das 11h, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um acidente envolvendo duas motocicletas, na Zona Rural de Serrania, na Rodovia MGC 267 no Km 2, próximo ao trevo que liga Alfenas a Serrania.

O acidente ocorreu quando, segundo o condutor de uma das motos, ele conduzia pela via com sua esposa, vindo de Londrina (PR), quando se deparou com o outro condutor vindo na direção oposta, não sendo foi possível evitar a colisão. Não se sabe as causas do acidente.

Com a queda, o condutor, de 56 anos ficou confuso e teve ferimentos no braço e na perna direito, a mulher da garupa, de 54 anos, teve ferimentos leves. Foi realizado imobilização e transporte ao Hospital Alzira Velano, pela USB Samu e Unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.

Já o outro condutor (homem, 56 anos, Policial Militar aposentado) que estava sozinho, estava inconsciente e entrou em parada cardiorespatória, tendo sido atendido pela USA SAMU em conjunto com Corpo de Bombeiros e foi constatado óbito no local pelo médico após tentativa de reversão do quadro.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para demais providências.

Fonte: Corpo de Bombeiros