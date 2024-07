Acidente entre duas motocicletas deixa duas vítimas feridas em Alfenas

Após os primeiros socorros, ambas foram conduzidas ao Hospital Alzira Velano para atendimento médico.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (12/07), por volta das 07h19, ocorreu um acidente envolvendo duas motocicletas nos cruzamentos da Rua Brasília com a Avenida Lincoln Westin da Silveira, no bairro Chapada, em Alfenas.

Na primeira motocicleta, a condutora, uma mulher, sofreu uma fratura no tornozelo e escoriações. Na segunda motocicleta, o motociclista, do sexo masculino, não se feriu, mas sua namorada, que estava na garupa, teve ferimentos leves.

Fonte: Corpo de Bombeiros