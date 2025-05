Acidente entre carro e moto deixa feridos em Alfenas

O motociclista e a passageira ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Alzira Velano

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta sexta-feira (23/05), por volta das 10h20, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a uma colisão, entre um carro e uma motocicleta, que deixou duas pessoas feridas no cruzamento das avenidas Governador Valadares e Machado de Assis, em Alfenas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da moto, um homem de 34 anos, sofreu fratura na perna direita (região da canela) e se queixava de dores no tórax. A passageira, uma mulher de 25 anos, teve ferimento na cabeça, lesões no joelho e apresentava suspeita de fratura na costela.

As vítimas foram atendidas pelos bombeiros ainda no local, imobilizadas e levadas com os devidos cuidados à Unidade de Resgate, onde receberam os primeiros socorros durante o transporte até o Hospital Alzira Velano.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente no local, para prestar apoio, além de organizar e orientar o trânsito na Avenida.

Fonte: Corpo de Bombeiros