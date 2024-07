Acidente entre caminhonete e carro deixa duas vítimas feridas entre Areado e Alfenas

Os ocupantes dos demais carros não se feriram.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta terça-feira, (09/07), por volta das 10h, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foram acionados para atender a um acidente envolvendo três automóveis na rodovia MGC 491, km 155, entre Areado e Alfenas. Os veículos envolvidos foram um Toyota Corolla, um Fiat Strada e um Ford Ka.

Devido ao risco de novos acidentes, a equipe de salvamento precisou fechar a via para realizar o resgate com segurança. A condutora do Fiat Strada queixou-se de dores torácicas, e uma ocupante do Ford Ka sofreu uma leve lesão na região cervical. Os ocupantes dos demais carros não se feriram.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas ao Hospital Alzira Velano em Alfenas para atendimento médico.

Fonte: Corpo de Bombeiros