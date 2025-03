Acidente em Alfenas deixa motociclista ferido

O acidente ocorreu em um cruzamento da região.

Foto: Corpo de Bombeiros

No início da noite desta terça-feira (11/03), por volta das 18h, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a uma ocorrência, onde um motociclista do sexo masculino de 23 anos ficou ferido após uma colisão com um carro no bairro Jardim Aeroporto III, em Alfenas. O acidente ocorreu em um cruzamento da região.

As equipes de salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros de Alfenas estiveram no local para prestar atendimento à vítima, que sofreu uma fratura no dedo do pé, além de diversas escoriações nos braços e pernas.

Os Bombeiros realizaram a contenção de um pequeno sangramento no joelho e imobilizaram a área fraturada antes de encaminhar o motociclista ao Hospital Alzira Velano.

Fonte: Corpo de Bombeiros