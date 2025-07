Acidente com carro deixa motociclista ferido em São Lourenço

Os ocupantes do automóvel, felizmente não tiveram ferimentos.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na tarde desta terça-feira, dia 02 de julho, por volta das 13h20, o Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, na avenida José Simeão Dutra.

Ao chegarem no local, os Bombeiros se depararam com o automóvel e a motocicleta, que colidiram frontalmente, vitimando o condutor da motocicleta. A vítima, um homem de 31 anos, se encontrava caída ao solo, consciente, orientada e com ferimento na perna esquerda.

Após avaliação e atendimento inicial, a vítima foi conduzida para o Hospital de São Lourenço onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão. Os ocupantes do automóvel, felizmente não tiveram ferimentos.

A Polícia Militar também foi acionada e esteve presente no local, para realizar o registro da ocorrência, relativa ao trânsito.

Fonte: Corpo de Bombeiros