Acidente com carro deixa motociclista ferido em Alfenas

O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na noite desta quinta-feira, por volta das 20h, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro ocorreu no cruzamento da Rua Concórdia com a Rua da Liberdade, no bairro Vila Betânia, em Alfenas. A colisão resultou em ferimentos para o motociclista, um homem, que sofreu escoriações e ferimentos leves.

Os Bombeiros de Alfenas foram acionados rapidamente e chegaram ao local para realizar o resgate. Com o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi então encaminhada ao Hospital Alzira Velano para atendimento médico.

O condutor do carro envolvido no acidente não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos às autoridades.

Fonte: Corpo de Bombeiros