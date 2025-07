Ação da Procuradoria-Geral de Justiça visita Sul de Minas

Iniciativa reafirma o compromisso da Administração Superior com a valorização institucional e a escuta ativa de membros e servidores do interior.

Foto: MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) concluiu a quinta etapa do programa PGJ em Ação: a Procuradoria-Geral de Justiça vai até você, com visitas às comarcas de Carmo do Rio Claro, Passos, Machado e Alfenas, localizadas na Região Sul e Sudoeste do estado. A iniciativa reafirma o compromisso da Administração Superior com a valorização institucional e a escuta ativa de membros e servidores do interior.

Desde o seu lançamento, o programa tem percorrido Minas Gerais com o propósito de estreitar laços com as promotorias locais, compreender suas realidades, fortalecer a infraestrutura das unidades e garantir o alinhamento das diretrizes institucionais.

“Nós promotores e servidores do interior pudemos conhecer a Administração Superior e como funcionam as esferas decisórias dentro do Ministério Público. Isso permite um funcionamento mais eficaz das equipes que conhecem melhor a máquina ministerial”, afirmou o promotor de Justiça e coordenador de Alfenas, Fernando Ribeiro Magalhães Cruz.

Para Cristiano Cassiolato, promotor de Justiça da comarca de Carmo do Rio Claro, o programa possibilita a Procuradoria-Geral conhecer as realidades locais. “Um conhecimento ‘in loco’ das nossas estruturas, nossos desafios, e o quanto nós somos capazes de produzir com uma contenção orçamentária. Contamos com a PGJ para nos auxiliar e oferecer o suporte necessário”.



Durante dois dias foram realizadas reuniões com promotores de Justiça, servidores, terceirizados e estagiários, além de inspeções técnicas das estruturas durante as visitas institucionais. A equipe do MPMG pôde ouvir de perto os desafios enfrentados nas comarcas e apresentar soluções práticas voltadas à melhoria das condições de trabalho, à modernização de equipamentos, incluindo o uso prático e ético da inteligência artificial focado no aperfeiçoamento da atuação ministerial.

Há 27 anos atuando em Machado, o promotor de Justiça Ademar Pereira, recebeu pela primeira vez um procurador-geral de Justiça na unidade. “Isso incentiva, não só os membros, mas os servidores para que haja um interesse maior na prestação de serviços”.

O procurador-geral de Justiça ressaltou a importância do contato direto com os colegas do interior. “Essa proximidade é essencial para fortalecer o Ministério Público como instituição de defesa da sociedade. Cada região tem suas especificidades, e é nosso dever conhecer essas realidades para assegurar que o MPMG atue com excelência em todas as partes do estado”, afirmou Paulo de Tarso Morais Filho.

Já o promotor de Justiça de Passos, Antônio José de Oliveira, destacou a importância desse contato horizontal. “O diálogo que ele teve com servidores foi tão produtivo, que os requisitos e sugestões apresentadas trouxeram segurança para o serviço e, com certeza, um ânimo renovado para a atuação institucional”.

O PGJ em Ação já percorreu as regiões Norte, Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Vale do Aço e agora o Sudoeste de Minas Gerais, consolidando-se como uma política institucional de integração permanente e valorização das Promotorias de Justiça do interior. A iniciativa segue com novas etapas programadas, reafirmando o compromisso do MPMG com uma atuação cada vez mais próxima, eficiente e humanizada.

Fonte: MPMG