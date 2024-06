Ação conjunta resulta em prisão de suspeito por crimes sexuais no Sul de Minas

Suspeito é investigado por diversos crimes sexuais, cometidos contra crianças e adolescentes, entre os anos de 2003 e 2021, no município de São José da Barra, Sul de Minas.

Foto: PCMG

Uma ação conjunta das polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e do Estado de São Paulo (PCESP), realizada na manhã desta quarta-feira (19/6), resultou no cumprimento do mandado de prisão de um homem, de 68 anos, detido na zona leste da capital paulista. O suspeito é investigado por diversos crimes sexuais, cometidos contra crianças e adolescentes, entre os anos de 2003 e 2021, no município de São José da Barra, Sul de Minas.

Os fatos foram noticiados à PCMG por três vítimas, em 2021, motivo pelo qual foi instaurado inquérito para apurar a conduta do suspeito. Durante as investigações, foram descobertas, pelo menos, outras duas outras vítimas dos abusos.

Levantamentos apontam que o suspeito investigado cometeu os crimes por quase 20 anos, sempre se utilizando da função que exercia em uma igreja da cidade e da vulnerabilidade das vítimas.

Abusos

Em alguns casos, o suspeito atraía as vítimas, amigas de suas netas, para sua residência. Em outras situações, ele utilizava de eventos da igreja para abusar sexualmente das crianças e adolescentes.

Conforme narrado por testemunhas e vítimas, assim que o investigado tomou conhecimento sobre as denúncias, teria fugido para São Paulo, onde foi preso nesta manhã.

O inquérito que apurou os abusos foi concluído pela PCMG, sendo o suspeito indiciado pelos crimes de estupro de vulnerável, contra cinco vítimas, por diversas vezes.

Alerta

Diante da possibilidade de que o suspeito tenha feito outras vítimas, além das identificadas, a Polícia Civil de Minas Gerais orienta que aqueles que tenham conhecimento de fatos relacionados ao crime, devem comparecer à Delegacia de Policial em Alpinópolis – localizada na Praça Osvaldo Américo dos Reis, 103, Centro – e denunciar os fatos.

Fonte: PCMG