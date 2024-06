2ª fase da Operação Vicário desmantela organização criminosa especializada em furtos e clonagem e veículos de luxo

Será concedida entrevista coletiva às 11h30, na sede do Gaeco de Passos, na Avenida Arlindo Figueiredo, 790, 2º andar, Bairro São Francisco, Passos.

Foto: MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional de Passos e da 2ª Promotoria de Justiça de Passos, e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deflagraram na manhã desta sexta-feira, 14 de junho, a 2ª Fase da Operação Vicário, destinada a investigar e reprimir crimes de organização criminosa, furto, roubo e adulteração de sinais identificadores de veículos, além de crimes contra a fé pública e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos, nesta manhã, quatro mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Passos, Piumhi, Itaú de Minas, Delfinópolis e Fortaleza de Minas.

Fruto de investigação conduzida pelo Gaeco e pela 2ª Promotoria de Justiça de Passos, a operação foi deflagrada com o apoio do 12º BPM com sede em Passos e do 43º BPM com sede em São Sebastião do Paraíso.

Participaram das diligências três promotores de Justiça, 2 servidores do Ministério Público e 42 policiais militares. As investigações prosseguem.

Fonte: MPMG