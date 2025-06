23 suspeitos são presos após apuração de desvio de carga de café

Foto: PCMG

Vinte e três pessoas foram presas durante a operação Drogo, deflagrada, nesta terça-feira (24/6), pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em conjunto com o Ministério Público (MPMG) e a Polícia Militar (PMMG). A ação ocorreu nas cidades de Patrocínio, Ibiá, Campos Altos e Uberaba, na região do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro.

No curso do trabalhos para o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão, foram recolhidas quatro armas de fogo e 378 munições, além de 22 veículos, 34 celulares, um computador, mais de R$ 36 mil em espécie, R$ 51,9 mil em pesos argentinos e joias.

Entenda

As investigações começaram após a comunicação de um suposto roubo, envolvendo o transporte de 692 sacas de café. O motorista suspeito alegou ter sido rendido em São Paulo, mas as apurações apontaram que a ocorrência foi forjada, com envolvimento do próprio homem. A carga foi desviada e levada para Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Durante levantamentos, a Polícia Civil localizou outra carga, avaliada em mais de R$ 2 milhões, de 950 sacas de café, misturada a um lote também suspeito, com o objetivo de mascarar a origem do produto. De acordo com as investigações, parte desse café teria sido desviada em um crime anterior, que teve como vítima outro empresário do setor.

A operação Drogo – o padroeiro dos cafeicultores – foi realizada de forma integrada com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em desdobramento à operação Carga Pesada, conduzida pelo MPMG.

Participaram da ação 19 policiais civis, 119 policiais militares e 12 integrantes do Gaeco. Além disso, foram mobilizadas 46 viaturas e dois helicópteros.

O trabalho investigativo continua para identificar todos os envolvidos nos desvios de carga, com ramificações em Minas Gerais e São Paulo.

Fonte: PCMG