CBMMG recebe novos discentes para o Curso de Formação de Soldados

Foram agraciados 46 militares nos graus ouro, prata e bronze.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã da última quarta-feira (14), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) realizou a solenidade de entrega da Medalha do Mérito Militar 2024, na Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais (ABM). Foram agraciados 46 militares nos graus ouro, prata e bronze.

A Medalha de Mérito Militar, criada pela lei 14.487 de 2002 e regulamentada pelo decreto 43.194 de 2003, destina-se a agraciar os militares do CBMMG, como reconhecimento aos bons e leais serviços prestados ao longo da carreira. A comenda é classificada conforme as condições previstas no decreto e que tenham completado respectivamente dez, vinte e vinte e oito anos de efetivo serviço.

A solenidade contou com a presença do comandante-geral do CBMMG, coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho e da esposa, Ana Paula Botelho Dias. O comandante destacou a lealdade dos militares que se dedicam há tantos anos à instituição. “Temos a honra de distinguir e premiar aqueles que, ao longo de suas carreiras, dedicaram-se com empenho, disciplina e bravura ao serviço militar. Cada um dos agraciados é um exemplo vivo dos valores que sustentam o CBMMG.”

Fonte: Corpo de Bombeiros