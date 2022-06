Países europeus encerrarão a venda de carros a combustão ate 2035

Objetivo do projeto é reduzir as emissões de gases à zero e diminuir a poluição.

Redação CSul / Foto: VICTOR SCHWANER

Na madrugada deste quarta-feira (29), os 27 países membros da União Europeia aprovaram o projeto do Executivo comunitário que encerra a venda de carros novos a combustão até 2035. O objetivo do projeto é reduzir as emissões de gases à zero e diminuir a poluição.

Anunciada pela Comissão Europeia, em julho de 2021, a proposta depende de um debate no EuroParlamento deve contribuir para alcançar os objetivos climáticos do continente, e neutralizar a emissão de carbono no horizonte de 2050.

Os 27 países concordaram em contemplar a futura admissão de tecnologias, substituindo a combustão por combustíveis sintéticos ou por híbridos recarregáveis, permitindo a eliminação total das emissões gasosas no ar.

Reunidos em Luxemburgo, os ministros do ambiente europeus, prorrogaram por cinco anos, até o final de 2035, as isenções de emissões concedidas aos fabricantes.

*Com informações O Tempo