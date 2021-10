Nobel de Química é concedido a Benjamin List e David W.C. MacMillan

Cientistas desenvolveram catalisadores orgânicos assimétricos.

Os pesquisadores Benjamin List e David MacMillan ganharam o Prêmio Nobel de Química pelo trabalho de uma “ferramenta engenhosa de construir moléculas”. Os nomes foram anunciados nesta quarta-feira (6) em Estocolmo pelo Comitê do Nobel.

Os dois cientistas reportaram, de forma independente, o “desenvolvimento de catalisadores orgânicos assimétricos”. De acordo com a Academia Sueca, a contribuição dos dois químicos permitirá fazer medicamentos “de forma menos prejudicial ao ambiente e com menor impacto no planeta”.

Os catalisadores são substâncias que controlam e aceleram reações químicas, sem fazer parte do produto final. Por exemplo, os catalisadores em carros transformam substâncias tóxicas dos gases de escape em moléculas inofensivas. O corpo humano também contém milhares de catalisadores na forma de enzimas.

Agraciados

Benjamin List é alemão e atualmente dirige o Instituto Max Planck, na Alemanha, onde também faz suas pesquisas o Prêmio Nobel da Física deste ano, Klaus Hasselman.

David MacMillan é americano, estou na Universidade da Califórnia – Berkeley e dirige o departamento de Química da Universidade de Princeton.

Medicina e Física

O prêmio de Física é o terceiro Nobel anunciado nesta semana. Na segunda-feira (4), os norte-americanos David Julius e Ardem Patapoutian foram agraciados com o Nobel de Medicina, pela descoberta de receptores de temperatura e toque na pele.

Ontem, o norte-americano nascido no Japão Syukuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi venceram o Nobel de Física 2021, pelo trabalho que ajuda a compreender sistemas físicos complexos como a mudança climática da Terra.

O Prêmio Nobel foi criado pelo inventor da dinamite e empresário sueco Alfred Nobel e é entregue desde 1901. Os próximos a serem anunciados serão os de literatura, paz e economia.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Cláudio Bresciani/TT News Agency