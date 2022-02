“Não tenho medo”, diz presidente da Ucrânia

“Estamos em nossa casa, não devemos nada a ninguém e nem vamos entregar nada a ninguém”, reiterou o presidente, depois de acusar a Rússia de violar a soberania ucraniana.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que está em contato com os seus aliados europeus, de quem espera apoio “claro” e “eficaz”, e com as Nações Unidas. Ele prometeu fazer tudo para conseguir uma resolução calma que respeite as partes.

Em recado a Moscou, afirmou que a Ucrânia “já não é a mesma de 2014”, quando perdeu a Península da Crimeia.

“Estamos em nossa casa, não devemos nada a ninguém e nem vamos entregar nada a ninguém”, reiterou o presidente, depois de acusar a Rússia de violar a soberania ucraniana.

“Não tenho medo de nada nem de ninguém”, acrescentou Zelenskyi .

O embaixador da Ucrânia na Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que a atual configuração das fronteiras do país é para ser mantida.

Nessa segunda-feira (21), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência das autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk e anunciou o envio do que apelidou de forças de “manutenção de paz” para solo ucraniano.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reuters