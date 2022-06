Minas participa da IMEX Frankfurt 2022

Uma das maiores mais conceituadas feiras de turismo do mundo chega ao fim hoje (02), a IMEX Frankfurt, na Alemanha.

Redação Csul

Minas Gerais é um dos principais destinos do Brasil no regresso ao formato presencial da feira deste ano, que acontece em formato presencial.

A atração é voltada aos organizadores de eventos, empresas, órgãos públicos e privados além de profissionais do setor de turismo de todo o mundo.

O evento tem como objetivo expor novas ideias. A IMEX completa 20 anos e participam 3.439 expositores de 172 países, além de 3.817 hosted buyers de 83 países.

O estado figura com objetivo de se destacar como destino de vanguarda internacional e também adquirir experiência com os cases de sucesso no turismo pós-pandemia.

*Com informações O Tempo.