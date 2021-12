Explosão de caminhão de combustível no Haiti mata cerca de 40 pessoas

Explosão aconteceu na cidade do Cap Haitien.

A explosão de um caminhão carregando combustível na cidade do Cap Haitien, no Haiti, na noite dessa segunda-feira (horário local) matou cerca de 40 pessoas, informou nesta terça-feira (14) o primeiro-ministro Ariel Henry no Twitter. O país caribenho terá três dias de luto pelas vítimas.

“Fiquei sabendo, com desolação e emoção, a triste notícia da explosão, ontem à noite, em Cap Haitien, de um caminhão-tanque que transportava gasolina”, escreveu Henry no Twitter.

Dezenas de pessoas ficaram feridas, acrescentou.

O Haiti enfrentou neste ano graves problemas de abastecimento de combustível, em parte devido ao bloqueio de terminais de entrega do produto durante um mês por gangues que exigiam a renúncia de Henry.

