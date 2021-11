China promete mais 1 bi de doses de vacina contra covid à África

A promessa de doses adicionais da vacina – além de quase 200 milhões que a China já forneceu ao continente – surge no momento em que se intensificam as preocupações com a disseminação de uma nova variante do coronavírus, conhecida como ômicron, que foi identificada pela primeira vez no sul da África.

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta segunda-feira (29) que o país oferecerá mais 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 a países africanos e incentivará empresas chinesas a investirem cerca de US$ 10 bilhões na África nos próximos três anos.

Em discurso feito por meio de um vídeo na abertura do Fórum de Cooperação China-África, Xi disse também que será criado um centro transfronteiriço China-África para fornecer às instituições financeiras africanas uma linha de crédito de US$ 10 bilhões, sem dar detalhes adicionais.

A África é uma das principais fontes chinesas de importação de petróleo bruto e minerais. Elas deverão chegarão a US$ 300 bilhões nos próximos três anos, disse Xi, acrescentando que os dois lados vão manter cooperação em áreas como saúde, inovação digital, promoção comercial e desenvolvimento verde.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Marcos Corrêa/PR