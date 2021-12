China compra quase 60 milhões de toneladas de soja do Brasil em 2021

No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 83,394 milhões de toneladas neste ano.

A China importou 58,393 milhões de toneladas de soja do Brasil de janeiro a outubro de 2021. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o volume é 4% inferior ao comprado no mesmo período de 2020. O país é o maior comprador da oleaginosa brasileira.

Em segundo lugar, ficou a Espanha, com 3,584 milhões de toneladas, 27% acima de igual período do ano passado. A Holanda aparece em terceiro lugar, com 2,817 milhões de toneladas, queda de 13% ano a ano.

No geral, as exportações brasileiras de soja em grão totalizaram 83,394 milhões de toneladas em 2021, o que significa que a China foi a responsável por 70% deste valor. Em igual período do ano passado foram 82,699 milhões de toneladas.

Fonte: Canal Rural/Foto: Fernando Dias