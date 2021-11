Casos de covid-19 batem recorde na Europa próximo à chegada do inverno

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu atenção aos governos e descreveu a nova onda como “preocupação grave”.

As infecções pelo novo coronavírus estão atingindo níveis recordes em muitos países da Europa, enquanto o inverno se aproxima. A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu atenção aos governos e descreveu a nova onda como “preocupação grave”.

Números de casos em disparada, especialmente no Leste Europeu, fazem com que se retome as discussões sobre a adoção de restrições da circulação, antes do feriado de Natal, e como convencer mais pessoas a se vacinarem.

O debate chega no momento em que alguns países da Ásia, com exceção da China, reativam seus setores turísticos.

“O ritmo atual da transmissão nos 53 países da Europa é uma preocupação grave”, disse o chefe regional da OMS, Hans Kluge, acrescentando que a disseminação foi ampliada pela variante Delta, que é mais transmissível.

O vírus se espalha mais rápido nos meses de inverno, quando as pessoas se reúnem em ambientes fechados.

Kluge já havia alertado que, se a Europa seguir a trajetória atual, pode haver 500 mil mortes relacionadas à covid na região até fevereiro.

“Precisamos mudar nossas táticas antes de tudo, deixando de reagir a disparadas de covid-19 para evitar que elas aconteçam.”

A região somou quase 1,8 milhão de casos novos na semana passada, um aumento de 6% na comparação com a semana anterior. O número de mortes subiu 12% no mesmo período.

A Alemanha, a maior economia da Europa, relatou 33.949 infecções novas, o maior aumento diário desde o início da pandemia no ano passado. Os casos da Rússia e da Ucrânia estão em disparada.

O número diário de infecções pelo novo coronavírus na Áustria atingiu um recorde estabelecido um ano atrás, tornando um lockdown para os não vacinados cada vez mais provável.

A prevalência da covid-19 na Inglaterra atingiu o nível mais elevado já registrado em outubro, disse o Imperial College de Londres, liderado por um número alto de casos em crianças e uma disparada no sudoeste.

A Eslováquia relatou 6.713 casos novos, também um recorde, e os novos casos diários na Hungria mais do que dobraram em relação à semana passada, chegando a 6.268.

A Polônia, maior economia do Leste Europeu, relatou 15.515 casos novos nesta quinta-feira, a cifra mais alta desde abril. Croácia e Eslovênia relataram infecções diárias recordes.

A China está em estado de alerta em seus portos internacionais para diminuir o risco de entrada de casos do exterior, e intensifica restrições dentro do país, em meio a um surto crescente a menos de 100 dias da Olimpíada de Inverno de Pequim.

As autoridades também endurecem as restrições na capital, antes de uma grande reunião dos principais membros do Partido Comunista na semana que vem.

Fonte: Agência Brasil/Foto: Reprodução Wikimédia/ Steffen Schmitz