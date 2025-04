Vencimento da última parcela do IPVA 2025 começa na próxima segunda-feira (7/4)

Somente com as duas primeiras parcelas, vencidas em fevereiro e março, foram recebidos R$ 7,9 bilhões, o equivalente a 66% do total de estimado de arrecadação de R$ 11,9 bilhões.

Foto: Cristiano Machado / Imprensa MG

Começa na próxima segunda-feira (7/4) e finaliza na sexta-feira (11/4) o período final do vencimento da terceira e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores de Minas Gerais (IPVA) de 2025. O tributo é uma das mais importantes fontes de recursos para o Estado e os municípios.

Com a arrecadação, o Estado já repassou às 853 prefeituras mineiras cerca de R$ 3,1 bilhões. Os repasses do IPVA são feitos diariamente.

Pela regra de repartição do imposto, o Tesouro Estadual fica com 40% do montante arrecadado, os municípios onde os veículos são registrados ficam com 40% e os 20% restantes são destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Forma de pagamento

Para pagar o imposto, basta acessar o site da secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na área do IPVA, e digitar o número do Renavam do veículo para gerar a guia de arrecadação ou o código do Pix.

Quem deixou de pagar a primeira ou a segunda parcela, pode quitar normalmente, junto com a terceira. Nesse caso, os juros pelo atraso são calculados automaticamente.

Fonte: Agência Brasil