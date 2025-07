Unimontes cria mais dois cursos de graduação: inteligência artificial e engenharia elétrica/eletrônica

Vagas para as primeiras turmas dos novos cursos serão disponibilizadas no Vestibular Próprio 2025 e no Sistema Enem/Sisu

Foto: Neto Macedo/Ascom



A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) vai oferecer mais dois cursos de graduação: inteligência artificial e engenharia elétrica/eletrônica. A criação das novas graduações foi aprovada pelo Conselho Universitário (Consu) da Unimontes em reunião ordinária realizada na tarde dessa quarta-feira (30/07).

Na mesma sessão, foi aprovada também a instalação do curso de letras/português em São Francisco. As vagas para as primeiras turmas dos novos cursos serão disponibilizadas no Vestibular Próprio 2025 e no Sistema Enem/Sisu. Os cursos de inteligência artificial e de engenharia elétrica/eletrônica serão vinculados ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET).

“Os cursos de inteligência artificial e engenharia elétrica/eletrônica foram criados em atendimento às demandas da comunidade e do mercado de trabalho. Com isso, a nossa universidade demonstra que está conectada com a inovação, a modernidade e as necessidades do mercado profissional, dentro do compromisso da nossa gestão”, afirma o reitor da Unimontes, professor Wagner de Paulo Santiago.

Com a decisão do Consu, a Unimontes atinge o total de novos seis cursos de graduação criados durante a atual gestão da reitoria. Já foram implantados, anteriormente, os cursos de psicologia, farmácia, cinema e audiovisual e tecnólogo em apicultura e meliponicultura, este último no campus de Bocaiuva.

Curso de inteligência artificial

A Unimontes ofertará 20 vagas semestrais para o curso de inteligência artificial, com previsão de início no primeiro semestre de 2026. A graduação terá duração de quatro anos (oito períodos).

De acordo com o diretor do CCET, professor José Augusto dos Santos Neto, o curso terá perfil interdisciplinar, formando profissionais com sólida base em matemática, estatística e computação, aliada a competências em ética e responsabilidade social. O conteúdo programático abrange desde fundamentos teóricos, como algoritmos e estruturas de dados, até temas avançados, como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, visão computacional e sistemas inteligentes.

Além disso, o curso contará com disciplinas humanísticas e de gestão, visando a uma formação integral que prepare os alunos para atuar em diversos setores, como tecnologia, saúde, finanças e indústria, com capacidade para resolver problemas complexos e promover inovação.

Curso de engenharia elétrica/eletrônica

O curso de engenharia elétrica/eletrônica ofertará 20 vagas semestrais, com início previsto para o primeiro semestre de 2026. A graduação terá duração de cinco anos (10 semestres).

Segundo o professor José Augusto dos Santos Neto, o curso visa formar profissionais com sólida base científica e tecnológica, capazes de absorver e desenvolver novas tecnologias, atuando de forma criativa na resolução de problemas de engenharia.

“O egresso do curso deverá possuir conhecimentos avançados em eletricidade e eletrônica, além de habilidades em modelagem e integração de sistemas elétricos e eletrônicos. O conteúdo programático inclui disciplinas como cálculo, física, circuitos elétricos, eletrônica digital, sistemas de controle, sistemas microcontrolados, entre outras, com ênfase em atividades práticas em laboratórios e estágios supervisionados”, destaca o diretor do CCET.

Fonte: Agência Minas