Programa Minas Forma pode chegar ao Sul de Minas com apoio de lideranças locais

Vereadora de BH articula com municípios e entidades para interiorização da política estadual de capacitação profissional

Foto: Câmara de Belo Horizonte

A vereadora Marcela Trópia (NOVO), de Belo Horizonte, iniciou uma agenda estratégica para estimular a expansão do programa ‘Minas Forma’ — iniciativa do Governo de Minas Gerais voltada à capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social e à geração de emprego.

O objetivo da parlamentar é fomentar a replicação do modelo em outras regiões do Estado, a partir de parcerias com consórcios municipais, associações comerciais, sindicatos patronais e lideranças locais, reforçando o papel do poder público como indutor de oportunidades e qualificação profissional.

“Minas já tem um programa consistente, com estrutura e metodologia reconhecidas. Nosso papel agora é garantir que ele alcance mais cidades e impacte ainda mais vidas. Estamos articulando com prefeitos, vereadores, entidades e empresários para ampliar a capilaridade dessa política”, afirma Trópia.

Lançado em 2024 pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese-MG), em parceria com o Senac-MG, o ‘Minas Forma’ oferece 8.100 vagas em 356 turmas distribuídas por 101 municípios, com foco nos setores de Turismo, Cultura, Comércio e Serviços. O programa contempla jovens de 18 a 29 anos e mulheres acima dos 40 anos inscritas no CadÚnico, além de oferecer bolsas-auxílio de até R$ 600.

As vagas são abertas conforme um cronograma específico, que varia de acordo com a oferta de turmas em cada município. As inscrições ocorrem de forma periódica, por ordem de chegada, e podem ser feitas presencialmente nas unidades do Senac ou online, por meio do site oficial do programa: https://social.mg.gov.br/trabalho-e-emprego/educacao-profissional/minas-forma. Informações adicionais podem ser obtidas diretamente com o Senac, pelos telefones 0800 724 44 40 ou pelo WhatsApp (31) 3057-8600.

A atuação de Trópia busca preencher lacunas regionais e ampliar o acesso a oportunidades de geração de renda e autonomia econômica, especialmente em municípios com baixa oferta de qualificação profissional. Segundo ela, a interiorização da formação técnica é uma das chaves para estimular o desenvolvimento regional.

A vereadora, que já possui interlocução com diferentes agentes públicos e privados em regiões diversas do Estado, pretende formalizar um circuito de visitas e reuniões em cidades-polo, como Montes Claros, Uberlândia, Juiz de Fora, Teófilo Otoni, Divinópolis, Governador Valadares, Pouso Alegre, entre outras, nos próximos meses.

“Queremos conectar quem está fazendo com quem precisa fazer. Nossa intenção é construir pontes para que essa iniciativa cresça e se fortaleça onde é mais necessária”, completa.

O plano também prevê a produção de um diagnóstico regional das principais demandas de capacitação profissional, que será entregue à Sedese-MG e a instituições do Sistema S como forma de contribuir com o aprimoramento da política pública.

Fonte: Saulo Penaforte/Câmara de Belo Horizonte