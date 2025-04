Programa de Liderança para jovens abre inscrições e expande alcance para todo o estado

Iniciativa anuncia mais uma edição com inscrições gratuitas, vagas limitadas e foco na formação de jovens líderes públicos em todo o estado

Foto: Dara Ribeiro / Câmara Municipal de Belo Horizonte

Seguem abertas até o dia 30 de abril as inscrições para o Programa de Liderança (PDL) 2025, idealizado pela vereadora de Belo Horizonte Marcela Trópia (Novo). A iniciativa, que se consolida como um dos principais projetos de formação em liderança para jovens no estado, oferece oportunidade única de capacitação gratuita em temas como liderança, integridade e carreira.

Uma das grandes novidades deste ano é a ampliação do alcance do programa, que passa a receber inscrições de jovens de todo o estado de Minas Gerais, e não apenas da capital e região metropolitana, como nas edições anteriores. A mudança visa democratizar o acesso à formação e identificar lideranças promissoras em diferentes regiões do estado.



“Minas Gerais tem jovens com um enorme potencial para transformar suas comunidades, seja no setor público, privado ou no terceiro setor. Ao abrir o programa para todo o estado, damos um passo importante para fomentar uma nova geração de líderes que sonham grande e constroem um legado para o país”, destaca a vereadora Marcela Trópia.



O Programa de Liderança 2025 é destinado a jovens de 16 a 30 anos que tenham perfil de liderança e querem se preparar para gerar impacto na sociedade. O programa é totalmente gratuito e ocorrerá em encontros virtuais, nos meses de junho e julho deste ano.



Mais do que uma formação técnica, o programa busca desenvolver competências de um líder transformador, alinhadas a valores como protagonismo, responsabilidade, conhecimento aplicado e espírito público. “A formação de novas lideranças é um investimento no futuro do Brasil. Precisamos de pessoas preparadas e comprometidas com resultados concretos, que saibam atuar com ética e visão de longo prazo”, afirma Marcela.



Ao longo de suas edições anteriores, o programa já contou com a participação de convidados de renome nacional, como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; o deputado federal e ex-porta voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante o desastre de Brumadinho, Pedro Aihara; o técnico campeão olímpico e empreendedor social Bernardo Rezende (Bernardinho); o ex-governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, entre outros. Os convidados participam dos encontros e compartilham suas experiências e aprendizados de liderança com os jovens.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo link https://tropia.link/programadelideranca2025. As vagas são limitadas e o processo seletivo será realizado ao longo do mês de abril. Os participantes selecionados receberão certificado de conclusão e passarão a integrar uma rede de ex-líderes que seguem atuando em diferentes áreas da sociedade, com protagonismo e impacto.

Fonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte