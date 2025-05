Primeiro simulado do Saeb será aplicado para estudantes da rede estadual de ensino

Simulado será aplicado a estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental e vai subsidiar ações de reforço e recuperação da aprendizagem



Foto: SEE / Divulgação



A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) vai aplicar, entre os dias 19 e 22/5, o primeiro simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2025. A ação é voltada para estudantes do 5º e 9º anos do ensino fundamental da rede estadual.

O objetivo é diagnosticar o nível de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, subsidiando o planejamento pedagógico e contribuindo para a melhoria da aprendizagem e, consequentemente, nos resultados da avaliação oficial, prevista para outubro.

O simulado será aplicado presencialmente nas escolas, com cadernos semelhantes aos da prova oficial. O tempo será de 2h30 para o 5º ano e 3h para o 9º ano, conforme o padrão do Saeb.

Planejamento pedagógico

Os resultados do simulado servirão como base para diagnósticos pedagógicos e ações de reforço ao longo do ano letivo. A participação das unidades de ensino é obrigatória, e os materiais serão enviados digitalmente pela editora Estudo Play.

As escolas devem imprimir os cadernos e folhas de resposta, que serão preenchidas manualmente pelos estudantes. A divulgação dos resultados no painel está prevista para o dia 6/6.

Preparação contínua e engajamento da comunidade

Além de preparar os estudantes para a avaliação nacional, os simulados ajudam no desenvolvimento de estratégias de resolução, controle da ansiedade e familiarização com a estrutura da prova.

A SEE/MG orienta que as escolas realizem ações de mobilização junto à comunidade escolar, promovendo campanhas de valorização da avaliação e diálogo com as famílias sobre a importância da participação dos estudantes.

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação externa realizada a cada dois anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ele mede a qualidade da educação oferecida pelas redes públicas e privadas de ensino.

Os resultados do Saeb compõem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e são referência para a formulação de políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem e da equidade educacional no Brasil.

Fonte: Agência Minas