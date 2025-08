Polícia MIlitar adota novo aplicativo para agilizar atendimento às mulheres vítimas de violência

Ferramenta permite que comandantes e todos os militares envolvidos no atendimento de proteção à mulher recebam, em tempo real, a atualização do sistema, à medida que as ocorrências são registradas

Foto: PMMG / Divulgação



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) anunciou, nesta sexta-feira (1/8), uma nova ferramenta digital para combater a violência contra a mulher. A corporação agora utiliza um aplicativo que monitora, em tempo real, todas as ocorrências relacionadas aos crimes contra a mulher, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. O anúncio ocorreu durante a Operação Agosto Lilás, nesta sexta-feira, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

De acordo com a chefe do Centro de Jornalismo da PMMG, major Layla Brunnela, a ferramenta permite a classificação de risco das vítimas, a partir de dados inseridos no sistema como: tipo de violência que a mulher sofreu, quantas vezes que a vítima buscou ajuda junto à Polícia Militar, se foi emitida medida protetiva e outros, garantindo uma resposta mais rápida e estratégica.

“Todas as comandantes e todos os militares envolvidos no atendimento de proteção à mulher, recebem, em tempo real, a atualização do sistema, à medida que as ocorrências são registradas. A classificação vai orientar a PM a um atendimento prioritário e agilizar o pós-atendimento mais aproximado”, frisou a major Layla.

Segundo a major, com a informatização desse processo, as palestras que serão incrementadas neste mês e a campanha de comunicação organizacional voltada à conscientização da mulher, aliada às ações repressivas, a Polícia Militar busca fortalecer o enfrentamento à violência contra mulher em todas as regiões do estado.

Agosto Lilás

Ao longo do mês de agosto, a PMMG realizará diversas ações de prevenção, educação e combate aos crimes de violência contra a mulher, entre elas: visitas preventivas com base no Protocolo de Segunda Resposta, operações de prevenção à violência doméstica com distribuição de materiais educativos, reuniões com os órgãos da Rede de Enfrentamento, realização de palestras sobre o tema, além de operações voltadas ao cumprimento de mandados de prisão.

O objetivo é potencializar as ações voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher, reafirmando o compromisso da Instituição com a defesa dos direitos fundamentais e a promoção da segurança e bem-estar da população mineira, em especial das mulheres.

A população pode colaborar realizando denúncias por meio do telefone 190 (Emergência Policial) ou do número 180 (Central de Atendimento à Mulher). É possível, ainda, realizar a denúncia de forma anônima por meio do número 181.

Prevenção à Violência Doméstica

Desde 2010, a Polícia Militar mantém o serviço de Prevenção à Violência Doméstica (PVD), por meio das Radiopatrulhas de Proteção à Mulher (RpPM).

Atualmente, o serviço de Prevenção à Violência Doméstica está presente de maneira fixa em 172 municípios mineiros, com os demais sendo atendidos por Radiopatrulhas capacitadas.

Fonte: Agência Minas