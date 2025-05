Minas produz a primeira vacina desenvolvida 100% no Brasil

CT Vacinas da UFMG, responsável pelo primeiro imunizante 100% brasileiro, avança para se transformar em Centro Nacional de Vacinas.

Foto: Guilherme Dardanhan

Participantes de audiência pública, nesta quinta-feira (15/5/25), destacaram o pioneirismo do trabalho realizado pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CT Vacinas) da UFMG. Como forma de prestar contas para a sociedade, pesquisadores mineiros celebraram os resultados de investimentos em infraestrutura e pessoal.

Avançando para se transformar em Centro Nacional de Vacinas (CN Vacinas), o grupo conta com recursos privados e públicos em âmbito federal e estadual. No espaço previsto para ser concluído em 2027 junto ao Parque Tecnológico de Belo Horizonte, o BH-TEC, serão realizadas todas as fases do desenvolvimento de imunizantes.

Criado em 2016, o CT Vacinas resultou de parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Instituto René Rachou da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-Minas) e o BH-TEC. O centro de pesquisas em biotecnologia foi responsável por produzir a primeira vacina desenvolvida 100% no Brasil – o imunizante contra a Covid-19, SpiN-TEC.

Pesquisadora e subcoordenadora do CT Vacinas, Santuza Maria Teixeira recordou que os trabalhos começaram há 20 anos, com pesquisadores atuando com foco em doenças como leishmaniose, dengue e hepatites. Por atender a normas rigorosas de padrão internacional, o Centro obteve certificado de boas práticas laboratoriais.

Ela comparou o Centro a uma ponte entre academia e mercado. “Contamos com uma equipe de pessoas visionárias”, reconheceu a pesquisadora e integrante do Comitê Gestor do CT Vacinas, Ana Paula Fernandes.

A audiência foi realizada por requerimento da deputada Beatriz Cerqueira (PT), presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). De acordo com ela, o trabalho legislativo em geral envolve a escuta de demandas sociais e a fiscalização dos demais Poderes.

“Mas há momentos em que podemos celebrar pautas positivas e esse encontro é para isso”, ressaltou. Conforme a deputada, o CT Vacinas simboliza a importância de um centro público voltado para as necessidades da população.

De acordo com a parlamentar, “o desenvolvimento de ciência e tecnologia é um debate estratégico no mundo de hoje”.

Fonte: ALMG