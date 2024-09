Minas Gerais se aproxima ainda mais da marca de 1 milhão de empregos com carteira assinada

Com mais de 924 mil postos de trabalho criados desde 2019, estado tem investido na atração e consolidação de novos empreendimentos no território mineiro

Foto: Armando Jr. / Sedese

Minas Gerais avança, transformando a vida das pessoas com programas de governo que preparam a população para o mercado de trabalho. Com a qualificação da mão de obra, o estado já gerou mais de 924 mil empregos desde 2019 e caminha para alcançar a meta de 1 milhão de postos formais criados até 2026.

Os últimos números oficiais do mercado de trabalho mostram que o estado gerou mais de 188 mil novos empregos com carteira assinada apenas em 2024. No mês de agosto, 14.356 pessoas conseguiram um emprego, o que demonstra que o mercado de trabalho mineiro é um dos mais fortes do Brasil e cria oportunidades para quem mais precisa.

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Alê Portela, destaca que a geração de empregos é resultado do empenho do Governo de Minas para criar um estado mais atrativo para investimentos. “Isso traz oportunidades para as empresas e para a nossa população. Esse é um compromisso que temos: criar as condições necessárias para que Minas avance e transforme a vida das pessoas”, afirma Alê Portela.

Esse é o caso de Gabriele Rodrigues, de 30 anos, que conseguiu uma vaga de auxiliar administrativo. Depois de cinco meses desempregada, ela comemora a contratação. “Saí do meu último emprego em fevereiro. Então, foi importante conseguir essa vaga e voltar ao mercado”, conta a jovem, contratada por uma empresa de consultoria financeira em agosto.

Os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira (27/9), indicam que Minas atingiu, em agosto, uma sequência positiva de oito meses consecutivos de geração de postos de trabalho, impulsionada por setores como o de Serviços, que contratou 10.250 trabalhadores.

O expressivo resultado alcançado por Minas no último mês também foi impulsionado por outros setores que registraram abertura de postos de trabalho, como a Indústria (6.689), o Comércio (4.330) e a Construção (413). Apesar do setor de Agropecuária ter registrado o fechamento de postos em agosto (-7.322), nos resultados parciais de 2024, todos os grandes setores apresentaram saldo positivo (com destaque para o setor de Serviços, responsável pela geração de 90.468 novos postos). Isso indica que o mercado mineiro é diversificado e cria oportunidades em diversos setores.

De janeiro a julho, Minas acumula 4,95 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada. Assim, o estado segue com o segundo maior estoque de empregos do país, atrás apenas de São Paulo. O estoque representa a quantidade de pessoas empregadas com carteira assinada, tanto no setor público quanto no privado.

Oportunidade para quem precisa

O Minas Forma é o grande projeto de qualificação e formação socioprofissional do Governo de Minas, segundo avalia o subsecretário de Inclusão Produtiva, Trabalho, Emprego e Renda da Sedese, Arthur Campos. “Queremos dar oportunidade a pessoas em situação de vulnerabilidade que estão em busca de um emprego ou de melhorar a renda”, salienta Arthur Campos, que reforça: “o Minas Forma é uma das iniciativas para que Minas chegue a 1 milhão de empregos até 2026”.

Além da qualificação, outra atuação importante do programa é a parceria com as empresas, como explica o subsecretário: “Acreditamos que a questão da empregabilidade depende não só do poder público, mas também das pessoas e da iniciativa privada. Estamos fazendo um esforço conjunto com as empresas para captar essas pessoas, para que elas possam entrar no mercado de trabalho”, pontua Arthur Campos.

Através da Rede de Carreiras do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-MG), os alunos do Minas Forma têm facilidade no encaminhamento para oportunidades de trabalho. A plataforma possibilita a intermediação de mão de obra, conectando empregadores e alunos.

Confira aquio cronograma dos cursos do Minas Forma e como se inscrever.

Trilhas de Futuro

Outro programa que tem sido fundamental para qualificar jovens mineiros para o mercado é o Trilhas de Futuro, da Secretaria de Estado de Educação (SEE). Já são mais de 50 mil alunos de escolas públicas beneficiados com cursos gratuitos e com a oportunidade de aprender uma profissão.

Esse foi o caso de Anne Gabriela de Oliveira, de Contagem. Aos 35 anos, ela já está empregada como técnica de enfermagem. “Fiz o curso na primeira edição do Trilhas, formei-me no ano passado e vai fazer um ano que já estou trabalhando na área”, comemora Anne.

O sucesso de Anne é a prova de que o Trilhas de Futuro está ampliando as possibilidades de empregabilidade em todo o estado. Atualmente, outras 92 mil pessoas estão recebendo qualificação, e a 5ª edição do programa, lançada em setembro, ofereceu outras 40 mil vagas, com início previsto para fevereiro de 2025.

Serviço

Além dos programas de qualificação, o Governo de Minas, por meio da Sedese, gerencia o Sistema Nacional de Emprego (Sine) no estado. O Sine conecta as pessoas que precisam de um trabalho às empresas que estão contratando. São 132 unidades do Sine que facilitam a inserção de trabalhadores no mercado, inclusive com auxílio na elaboração de currículos e na preparação para entrevistas.

Pela internet, o trabalhador também pode ter acesso às oportunidades disponíveis em todas as unidades do estado. Para facilitar a pesquisa, há filtros por região, município, ocupações e unidades. Nesta sexta-feira, são mais de 19 mil vagas disponíveis em diferentes áreas, como alimentador de linha de produção, servente de obras e operador de telemarketing. Confira aqui as informações atualizadas do Painel do Sine.

O sucesso de Minas Gerais na geração de empregos, na promoção da qualificação profissional e no encaminhamento para o mercado é resultado de uma abordagem integrada que combina políticas de atração de investimentos e capacitação de mão de obra.

“Minas Gerais se consolida como um estado de oportunidades e que promove o desenvolvimento econômico e social. Estamos dando um exemplo de como políticas públicas eficazes podem transformar a vida da população, posicionando Minas, cada vez mais, como o melhor lugar para viver e investir”, completa a secretária Alê Portela.

