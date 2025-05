Minas Gerais mostra seu potencial turístico e de eventos ao mundo na Imex Frankfurt 2025

Com mais de 3.100 expositores de 150 países e um público altamente qualificado de 12 mil profissionais do setor, a Imex Frankfurt é vitrine de oportunidades, visibilidade e negócios

Foto: Secult / Divulgação



Com o objetivo de divulgar os atrativos turísticos, culturais, gastronômicos e a infraestrutura do estado para projetos de diversos portes, Minas Gerais participa da IMEX Frankfurt 2025, entre os dias 20 e esta quinta-feira (22/5), na Alemanha.

Reconhecida globalmente por reunir os principais nomes do segmento Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), a feira é o palco ideal para promover o estado como destino estratégico para eventos internacionais, viagens de incentivo e grandes congressos.

Durante os três dias de evento, a equipe da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) realizou encontros com redes hoteleiras, operadores turísticos, companhias aéreas e organizadores de eventos, reforçando o posicionamento do estado como destino de experiências únicas, autênticas e de alto padrão.

“Estar presente na Imex Frankfurt é uma oportunidade crucial para posicionar Minas Gerais no radar dos grandes organizadores internacionais. Com um tíquete médio elevado, o turismo de eventos tem impacto direto na economia local. Nosso objetivo é atrair investimentos, gerar negócios e fortalecer a imagem do estado no mercado global”, destaca a subsecretária de Turismo de Minas Gerais, Patrícia Moreira.

A participação de “hosted buyers” (compradores seniores) mineiros foi outro ponto de destaque, ampliando o networking e abrindo portas para novas parcerias comerciais com players internacionais.

O gerente executivo da Associação dos Produtores de Queijo Canastra (Aprocan), Higor Freitas, que integra a equipe mineira promovendo o potencial turístico e gastronômico do estado, ressalta a importância do evento. Segundo ele, “é uma oportunidade de mostrar a força da nossa cultura, a qualidade dos nossos produtos e a hospitalidade que é a marca do povo mineiro”.

A presença de Minas na Imex 2025 reforça o compromisso do estado em se consolidar como destino competitivo no turismo de negócios, aliando infraestrutura moderna, patrimônio cultural, gastronomia premiada e hospitalidade inigualável.

Fonte: Agência Minas