Minas Gerais conquista liderança nacional em ranking da redação do Enem

Rede estadual avança do 4º para o 1º lugar em 2024, com média de 621,5 pontos, impulsionado por ações pedagógicas e uso inovador de tecnologias

Foto: Vinícius Ferreira



Minas Gerais conquistou o primeiro lugar nacional em desempenho de redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 entre todas as redes públicas estaduais, segundo análise dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Com média de 621,5 pontos, os estudantes mineiros superaram colegas de todo o país e colocaram o estado no topo do ranking, reafirmando o protagonismo de Minas na educação pública.



O resultado representa um avanço expressivo em relação a 2023, quando o estado ocupava a 4ª colocação, um crescimento de 25,7 pontos em relação ao ano anterior. Este ano, Minas assumiu a liderança com 17,3 pontos de vantagem sobre o Espírito Santo, segundo colocado, um salto que reforça a qualidade do ensino ofertado e o impacto direto das políticas públicas na preparação dos alunos para o acesso ao ensino superior.



O governador de Minas, Gerais, Romeu Zema, celebrou o resultado. “Fico muito orgulhoso do desempenho dos nossos estudantes, que estão mostrando que Minas tem talento, compromisso com a educação e muito a ensinar para o Brasil”.



“Sair do quarto e chegar ao primeiro lugar na redação do Enem traz uma enorme satisfação para toda a rede de ensino e mostra que, quando o governo investe em simulados, na plataforma Enem MG, na merenda de qualidade, em escolas mais bem cuidadas e no acesso à tecnologia, os resultados aparecem”, disse Romeu Zema.



Inovação que transforma



O desempenho histórico não é obra do acaso. O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), tem implementado uma série de ações voltadas à preparação dos estudantes para o Enem. Entre elas, destaca-se a plataforma Enem MG, desenvolvida em parceria com a Editora Estudo Play.



“Esse resultado é fruto do trabalho conjunto das nossas escolas. Parabéns a cada estudante, a cada professor e a toda a rede que vem trabalhando muito para fazer da educação mineira uma referência nacional novamente”, afirma o secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga.



Gratuita para os estudantes da rede estadual, a ferramenta reúne livros digitais, videoaulas, trilhas personalizadas de estudo, simulados e, principalmente, um recurso inovador para a prática da redação: o aluno escreve seu texto à mão, fotografa e envia pela plataforma, que realiza a correção com apoio de inteligência artificial, oferecendo um retorno rápido, personalizado e acessível. Em 2024, foram 600 mil redações corrigidas com o apoio da tecnologia, 750 mil cadernos de simulados impressos e adesão de 85% dos estudantes cadastrados.



Em 2024, a SEE/MG promoveu três grandes provas de redação aplicadas em toda a rede, alcançando mais de 150 mil estudantes. Além disso, realizou dois simulados completos e organizou quatro aulões presenciais em diferentes regiões do estado, ampliando as oportunidades de preparação intensiva para o exame.



Já neste ano, o Governo do Estado ampliou o acesso para todos os alunos do ensino médio, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), um conjunto de ações de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, beneficiando cerca de 700 mil alunos da rede estadual.



“Esse é só o começo. Minas mostrou que ter uma educação pública de qualidade é possível quando unimos compromisso, tecnologia, método e propósito. E nós seguimos juntos nessa missão de transformar o ensino”, afirma o diretor pedagógico da Estudo Play, Erik Anderson.



Da sala de aula à universidade



O salto no desempenho da redação também se traduz em histórias de superação e conquista. É o caso de Pedro Vitor Carvalho, de 18 anos, ex-aluno da Escola Estadual São Sebastião, em Cruzília, no Sul de Minas. Ele concluiu o ensino médio em 2024 e alcançou 980 pontos na redação, garantindo uma vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em Macaé.

“Na minha jornada, pude acompanhar as iniciativas que Minas Gerais implementou para preparar melhor os alunos para o Enem. Foram redações, simulados, aulas ao vivo com excelentes professores, tudo disponível na plataforma Enem MG”, conta Pedro, ex-estudante da rede estadual mineira.

Também nesta semana, Minas Gerais teve outro importante reconhecimento na área da Educação, o estado registrou o maior salto do país na alfabetização, saindo da 7ª para a 3ª colocação nacional. Em 2024, superou a meta prevista para 2026 e eliminou completamente o nível insuficiente entre os alunos do 2º ano do ensino fundamental, reflexo de uma política integrada que inclui formação de professores, materiais pedagógicos e apoio direto às redes municipais.

Fonte: Agência Minas