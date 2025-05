Minas Gerais apresenta novas experiências de enoturismo e ruralidade sustentável na Wine Trade Fair São Paulo

Iniciativas divulgadas durante o evento valorizam a vitivinicultura, o ecoturismo e o trabalho desenvolvido pela agricultura familiar

Foto: Secult-MG / Divulgação



O Governo de Minas apresentou três iniciativas de fortalecimento do turismo rural, da agricultura familiar e do mercado vitivinícola durante a Wine Trade Fair São Paulo 2025, na capital paulista, nessa quarta-feira (21/5).

No estande coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG) e pela Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), o Estado expôs o projeto Território dos Vinhos, capitaneado pela Codemge para a criação de múltiplos territórios do vinho em Minas, ao invés de uma rota única, valorizando as especificidades de cada região.

“Não há apenas uma rota do vinho em Minas, há muitos mundos neste universo. Cada garrafa é uma expressão da alma mineira e da diversidade da nossa terra”, afirma o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira.

A iniciativa abrange oito áreas distintas, como Zona da Mata, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro, Jequitinhonha e Campo das Vertentes, combinando vinícolas artesanais, patrimônio histórico, paisagens naturais e experiências autênticas com a hospitalidade mineira. Além de enaltecer o terroir mineiro e a técnica da dupla poda, o projeto busca promover o enoturismo como vetor de desenvolvimento sustentável, gerando emprego e renda no interior do estado.

Ruralidade Viva: turismo de experiência e valorização da agricultura familiar

Com o catálogo Ruralidade Viva, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) apresentou 137 propriedades rurais abertas à visitação, oferecendo experiências que vão da colheita de frutas às vivências gastronômicas, trilhas, cavalgadas, turismo agroecológico e circuitos de cachoeiras. A proposta é conectar o visitante à essência do campo mineiro, aliando turismo, natureza e tradição.

“Essa é uma política pública que capacita, acompanha e incentiva os produtores a desenvolverem o turismo dentro de suas propriedades, agregando valor e diversificando sua renda”, explica Thatiana Daniella Moura Garcia, coordenadora técnica estadual de Turismo Rural e Artesanato da Emater-MG.

Inclusão digital para o produtor rural

Também apresentado pela Emater-MG, o projeto É do Campo promove a inserção da agricultura familiar no comércio eletrônico. Com 116 lojas virtuais ativas e mais de 900 produtos cadastrados, a plataforma permite que pequenos produtores comercializem diretamente com o consumidor, fortalecendo sua autonomia econômica e a presença no mercado digital.

“É uma política pública voltada ao desenvolvimento rural sustentável por meio da organização econômica e do fortalecimento dos negócios das famílias do campo”, destacou Thiara Vieira Viggiano Fernandes, coordenadora técnica estadual da Emater-MG.

Cultura, sabor e tradição mineira em destaque

A programação dessa quarta-feira também contou com ações da Cozinha Viva, com pratos assinados pelos chefs Maria Clara Magalhães e Matheus Ramalho, e drinques preparados ao vivo pelo mixólogo Leo Gomes no Balcão Pinga & Prosa, combinando cachaça e vinho mineiros com sabores regionais.

A presença das cachaçarias mineiras associadas ao SindBebidas, como Divina Cana, Colombina, Tiê, Galeão e a inovadora Xá de Cana, complementa a diversidade e a força do setor de bebidas do estado.

Fonte: Agência Minas