Minas Gerais adota inteligência artificial para agilizar e modernizar o licenciamento ambiental

Tecnologia vai acelerar a análise de processos, reduzir prazos e tornar a gestão ambiental mais eficiente em todo o Estado

Foto: Caroline Mércia / Sisema



A Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) está desenvolvendo uma solução com inteligência artificial para agilizar e melhorar o licenciamento ambiental em Minas Gerais. A tecnologia será integrada ao Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA) e a proposta é apoiar o trabalho das equipes, tornando as análises mais ágeis e precisas.

Com base no Vertex AI, plataforma de soluções de IA do Google Cloud, a Xertica – parceira do Google Cloud no projeto – irá desenvolver uma IA com a finalidade de ajudar a Feam a organizar melhor os dados, validar informações e documentos antes mesmo da formalização dos pedidos e fornecer sugestões técnicas que contribuam para o trabalho dos analistas ambientais. A decisão final, no entanto, continuará sendo responsabilidade exclusiva das equipes técnicas, que utilizarão a tecnologia como apoio – e não substituição – à análise humana.

Com a modernização, o tempo médio de resposta pode cair de 30 para apenas 5 dias úteis, uma redução de cerca de 83%. A expectativa é também diminuir o passivo da fiscalização ambiental, garantindo mais fluidez nas análises.

Além da agilidade, a proposta oferece mais consistência e previsibilidade aos processos. Essas melhorias impactam diretamente empreendedores, consultores e cidadãos, com respostas mais rápidas e confiáveis do poder público.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília Melo, explicou que a IA já é aplicada com sucesso na Semad, no sistema de Gestão de Autos de Infração Ambiental (Gaia), e agora chega ao licenciamento. O objetivo é acelerar a tramitação e dar mais qualidade às decisões.

“Estamos iniciando, agora, um novo projeto ao lado da Feam”, afirmou a secretária. “É voltado ao licenciamento ambiental e busca dar mais agilidade aos processos”. Ela também destacou o papel da inovação na melhoria dos serviços públicos.

O projeto prevê a criação de um banco de dados robusto e integrado, reunindo informações de diferentes órgãos do Sisema. Serão utilizadas ferramentas automatizadas, como bots e aceleradores, para agilizar o tratamento das informações.

Esses recursos vão auxiliar na triagem e categorização dos dados recebidos, permitindo que os analistas se concentrem nos casos que exigem maior aprofundamento. Isso melhora a gestão do tempo e qualifica ainda mais as entregas.

Outro diferencial é a padronização das etapas do licenciamento, reduzindo divergências de interpretação e fortalecendo a segurança jurídica. A ideia é tornar os processos mais coerentes, confiáveis e alinhados às normas vigentes.

“O que conseguimos alcançar na primeira fase do projeto foi significativo”, afirmou Roberto Ponte, gestor de Customer Success da Xertica, empresa especializada em soluções de tecnologia e parceira do Google Cloud. “Agora, estamos entusiasmados em entregar essa nova etapa ao lado da Feam”.

A aplicação da IA não apenas acelera as análises como contribui para decisões mais estratégicas e articuladas. O avanço vai além da velocidade: traz inteligência, previsibilidade e mais transparência ao serviço público.

Com a nova iniciativa, Minas reafirma seu compromisso com a inovação e a modernização da gestão ambiental. A adoção de tecnologia de ponta fortalece o papel do Estado como referência nacional em eficiência e transformação digital no setor público.

Fonte: Agência Minas